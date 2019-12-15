"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Арсенал" в центральном матче 17-го тура чемпионата Англии.

"Горожане" забили три гола в первом тайме встречи. Два мяча на свой счет записал полузащитник Кевин де Брюйне.

"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 0:3 (0:3)

Голы: Де Брейне, 2 - 0:1, Стерлинг, 15 - 0:2, Де Брейне, 40 - 0:3.

"Арсенал": Лено, Мэйтланд-Найлс, Чемберс, Папастатопулос, Колашинац (Сака, 40), Пепе, Гендузи, Торрейра (Уиллок, 81), Езил (Смит-Роу, 59), Мартинелли, Обамеянг.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Фернандинью, Отаменди, Менди (Зинченко, 85), Гюндоган (Махрез, 70), Эрнандес, Фоуден (Бернарду Силва, 56), Де Брейне, Габриэл Жезус, Стерлинг.

"Сити" с 35 баллами занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 баллов. "Арсенал" с 22 баллами занимает 9 позицию.

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