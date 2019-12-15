"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Арсенал"
"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Арсенал" в центральном матче 17-го тура чемпионата Англии.
"Горожане" забили три гола в первом тайме встречи. Два мяча на свой счет записал полузащитник Кевин де Брюйне.
"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 0:3 (0:3)
Голы: Де Брейне, 2 - 0:1, Стерлинг, 15 - 0:2, Де Брейне, 40 - 0:3.
"Арсенал": Лено, Мэйтланд-Найлс, Чемберс, Папастатопулос, Колашинац (Сака, 40), Пепе, Гендузи, Торрейра (Уиллок, 81), Езил (Смит-Роу, 59), Мартинелли, Обамеянг.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Фернандинью, Отаменди, Менди (Зинченко, 85), Гюндоган (Махрез, 70), Эрнандес, Фоуден (Бернарду Силва, 56), Де Брейне, Габриэл Жезус, Стерлинг.
"Сити" с 35 баллами занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 баллов. "Арсенал" с 22 баллами занимает 9 позицию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Арсенал Лондон
|17
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9