"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Фейеноорд"

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"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Фейеноорд"

В рамках 1-го тура Лиги Чемпионов в группе F "Манчестер Сити" разгромил "Фейеноорд".

"Фейеноорд" – "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Стоунз, 2 - 0:1, Агуэро, 10 - 0:2, Габриэл Жезус, 25 - 0:3, Стоунз, 63 - 0:4

"Фейеноорд": Джонс, Нелом, ван дер Хейден, Сен-Жюст, Боттегин, Триндаде, Амрабат (Ларссон, 78), Боэтиюс, Эль-Ахмади, Бергейс (Торнстра, 46), Крамер (Венте, 72).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Уокер, Отаменди, Менди, Фернандиньо (Сане, 72), Сильва (Делф, 67), де Брюйне, Бернарду Силва, Агуэро (Стерлинг, 60), Габриэл Жезус.

Предупреждения: де Брюйне (15), Сен-Жюст (38), Крамер (40), Триндаде (40), Боттегин (66).  

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