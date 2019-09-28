"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Лестера"

"Манчестер Сити" намерен укрепить центр обороны во время зимнего трансферного окна.

В связи с этим, как сообщает The Guardian, "горожане" нацелились на защитника "Лестера" Чаглара Сеюнджю.

По информации таблоида, покупку 23-летнего турка уже одобрил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

Сеюнджю выступает за "Лестер" с 2018 года, сыграл 15 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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