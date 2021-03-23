"Манчестер Сити" наблюдает за нападающим "Саутгемптона" Ингсом

Фото: Твиттер @SouthamptonFC

Форвард "Саутгемптона" Дэнни Ингс попал под наблюдение скаутского отдела "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.

Англичанин может стать заменой для Серхио Агуэро, у которого в конце текущего сезона истекает контракт.

Покупка 28-летнего футболиста может стать приоритетной для "горожан", в случае срыва трансфера Эргинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

В сезоне 2020/2021 Ингс сыграл за "святых" 25 матчей. На его счету девять голов и три результативные передачи. Контракт футболиста с "Саутгемптоном" рассчитан до 2022 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 22 миллиона евро.