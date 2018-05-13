"Манчестер Сити" набрал 100 очков в АПЛ и установил рекорд по числу побед

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях победил "Саутгемптон" со счетом 1:0.

Благодаря этой победе "горожане" установили сразу несколько рекордов Премьер-лиги:

- по количеству очков за сезон - 100

- по количеству забитых голов за сезон - 106

- по количеству побед за сезон - 32

- по количеству гостевых побед за сезон - 16

- по величине отрыва от второго места - 19

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