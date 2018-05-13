"Манчестер Сити" набрал 100 очков в АПЛ и установил рекорд по числу побед

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"Манчестер Сити" набрал 100 очков в АПЛ и установил рекорд по числу побед

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях победил "Саутгемптон" со счетом 1:0.

Благодаря этой победе "горожане" установили сразу несколько рекордов Премьер-лиги:

- по количеству очков за сезон - 100

- по количеству забитых голов за сезон - 106

- по количеству побед за сезон - 32 

- по количеству гостевых побед за сезон - 16

- по величине отрыва от второго места - 19

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3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
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