"Манчестер Сити" набрал 46 очков в 16 матчах: этого количества очков по итогам прошлого сезона хватило "Саутгемптону" для восьмого места

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"Манчестер Сити" набрал 46 очков в 16 матчах: этого количества очков по итогам прошлого сезона хватило "Саутгемптону" для восьмого места

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Благодаря этой победе количество набранных очков у "горожан" увеличилось до 46 очков.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Саутгемптону" хватило 46 очков после 38 матчей, чтобы занять восьмое место в Премьер-лиге.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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