"Манчестер Сити" набрал 46 очков в 16 матчах: этого количества очков по итогам прошлого сезона хватило "Саутгемптону" для восьмого места

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Благодаря этой победе количество набранных очков у "горожан" увеличилось до 46 очков.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Саутгемптону" хватило 46 очков после 38 матчей, чтобы занять восьмое место в Премьер-лиге.

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