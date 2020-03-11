"Манчестер Сити" нацелился на 20-летнего защитника "Интера"



"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Интера" Алессандро Бастони, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На трансфере настаивает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, который следит за прогрессом игрока.

Бастони перешел в "Интер" из "Аталанты" в 2017 году за 31 миллиона евро. В нынешнем сезоне 20-летний итальянец провел за миланский клуб 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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