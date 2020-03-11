"Манчестер Сити" нацелился на 20-летнего защитника "Интера"

Теги манчестер ситиинтер миланалессандро бастонитрансферы

"Манчестер Сити" нацелился на 20-летнего защитника "Интера"
"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Интера" Алессандро Бастони, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На трансфере настаивает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, который следит за прогрессом игрока.

Бастони перешел в "Интер" из "Аталанты" в 2017 году за 31 миллиона евро. В нынешнем сезоне 20-летний итальянец провел за миланский клуб 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Сане хочет покинуть "Манчестер Сити" этим летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Коронавирус подчиняет футбольную Европу! Разбираем, как чемпионаты будут продолжать "пир во время чумы" и что будет с Евро!

Коронавирус подчиняет футбольную Европу! Разбираем, как чемпионаты будут продолжать "пир во время чумы" и что будет с Евро!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов