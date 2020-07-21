"Манчестер Сити" нацелился на Алексиса Санчеса
"Манчестер Сити" хочет усилить атаку форвардом "Манчестер Юнайтед" Алексисом Санчесом, утверждает La Cuarta.
По сведениям издания, представители "горожан" уже контактировали с окружением звёздного чилийца.
Сейчас 31-летний футболист довольно успешно выступает на правах аренды за миланский "Интер", однако в "Сити" уверены, что им удастся убедить игрока вернуться на Туманный Альбион.
В текущем сезоне Санчес сыграл за "нерадзурри" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.
Не пропустите: "Манчестер Сити" близок к покупке бывшего игрока "Челси". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18