"Манчестер Сити" нацелился на Алексиса Санчеса

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"Манчестер Сити" нацелился на Алексиса Санчеса

"Манчестер Сити" хочет усилить атаку форвардом "Манчестер Юнайтед" Алексисом Санчесом, утверждает La Cuarta.

По сведениям издания, представители "горожан" уже контактировали с окружением звёздного чилийца.

Сейчас 31-летний футболист довольно успешно выступает на правах аренды за миланский "Интер", однако в "Сити" уверены, что им удастся убедить игрока вернуться на Туманный Альбион.

В текущем сезоне Санчес сыграл за "нерадзурри" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Сити" близок к покупке бывшего игрока "Челси". | http://soccernews.ru
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