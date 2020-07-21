"Манчестер Сити" нацелился на Алексиса Санчеса

"Манчестер Сити" хочет усилить атаку форвардом "Манчестер Юнайтед" Алексисом Санчесом, утверждает La Cuarta.

По сведениям издания, представители "горожан" уже контактировали с окружением звёздного чилийца.

Сейчас 31-летний футболист довольно успешно выступает на правах аренды за миланский "Интер", однако в "Сити" уверены, что им удастся убедить игрока вернуться на Туманный Альбион.

В текущем сезоне Санчес сыграл за "нерадзурри" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Сити" близок к покупке бывшего игрока "Челси". | http://soccernews.ru