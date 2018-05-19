"Манчестер Сити" нацелился на бразильского универсала

"Манчестер Сити" хочет подписать защитника "Сан-Паулу" Эдера Милитана.

Как сообщает UOl, "горожане" оценивают футболиста в 8 миллионов евро. Отметим, что игрок способен закрыть любую позицию в защите.

В услугах 20-летнего Милитана также заинтересованы "Интер" и "Порту".

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