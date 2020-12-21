"Манчестер Сити" нацелился на бывшего защитника "Барселоны"

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"Манчестер Сити" нацелился на бывшего защитника "Барселоны"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к французскому защитнику "Эвертона" Люке Диню, сообщает The Times.

По сведениям издания, "горожане" рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, "Эвертон" не хочет продавать игрока и намерен продлить с ним контракт, который истекает летом 2022 года.

27-летний Динь перешел в "Эвертон" в 2018 году из "Барселоны". В нынешнем сезоне француз провел за ливерпульский клуб 11 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. 

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