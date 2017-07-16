"Манчестер Сити" нацелился на Данило

Защитник "Реала" Данило попал в сферу интересов "Манчестер Сити", сообщает The Times.

По сведениям издания, "горожане" несмотря на покупку Кайла Уокера хотят приобрести еще одного защитника. Сообщается, что запрос о трансфере уже был отправлен в "Реал".

Ранее интерес к игроку проявлял "Челси". В прошлом сезоне Данило провел 25 поединков, отметился одним голом и 3 ассистами.

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