"Манчестер Сити" нацелился на Данило

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"Манчестер Сити" нацелился на Данило

Защитник "Реала" Данило попал в сферу интересов "Манчестер Сити", сообщает The Times.

По сведениям издания, "горожане" несмотря на покупку Кайла Уокера хотят приобрести еще одного защитника. Сообщается, что запрос о трансфере уже был отправлен в "Реал".

Ранее интерес к игроку проявлял "Челси". В прошлом сезоне Данило провел 25 поединков, отметился одним голом и 3 ассистами.

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