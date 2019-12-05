"Манчестер Сити" нацелился на Дембеле

Руководство "Манчестер Сити" хочет приобрести форварда "Барселоны" Усмана Дембеле. Об этом сообщает El Desmarque.



По данным источника, представители "горожан" уже встречались с агентами 22-летнего футболиста.



В нападающем также заинтересованы "Челси" и ПСЖ. Трансферная стоимость игрока - 100 миллионов евро.



На данный момент, форвард проходит восстановление после очередной травмы.



В "Барселону" Дембеле перешел из дортмундской "Боруссии" летом 2017 года за 125 миллионов евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2022 года.



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