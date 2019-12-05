"Манчестер Сити" нацелился на Дембеле

1 Теги манчестер ситиусман дембелебарселона

"Манчестер Сити" нацелился на Дембеле

Руководство "Манчестер Сити" хочет приобрести форварда "Барселоны" Усмана Дембеле. Об этом сообщает El Desmarque.

По данным источника, представители "горожан" уже встречались с агентами 22-летнего футболиста.

В нападающем также заинтересованы "Челси" и ПСЖ. Трансферная стоимость игрока - 100 миллионов евро.

На данный момент, форвард проходит восстановление после очередной травмы.

В "Барселону" Дембеле перешел из дортмундской "Боруссии" летом 2017 года за 125 миллионов евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: Вальверде высказался об очередной травме Дембеле| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

крoш
крoш

крош поддерживает. Это будет лучшее приобретение Манчестер Сити за всю историю!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории ПСЖ

Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 14 40
2 Лестер Сити Лестер Сити 15 35
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 15 32
4 Челси Челси 15 29
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 15 21
7 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 15 21
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 15 20
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 14 19
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 14 19
11 Бернли Бернли 15 18
12 Борнмут Борнмут 15 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
15 Астон Вилла Астон Вилла 15 15
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
17 Саутгемптон Саутгемптон 15 15
18 Эвертон Эвертон 14 14
19 Норвич Сити Норвич Сити 15 11
20 Уотфорд Уотфорд 15 8
Полная таблица

топ-5 тегов