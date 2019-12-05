"Манчестер Сити" нацелился на Дембеле
Руководство "Манчестер Сити" хочет приобрести форварда "Барселоны" Усмана Дембеле. Об этом сообщает El Desmarque.
По данным источника, представители "горожан" уже встречались с агентами 22-летнего футболиста.
В нападающем также заинтересованы "Челси" и ПСЖ. Трансферная стоимость игрока - 100 миллионов евро.
На данный момент, форвард проходит восстановление после очередной травмы.
В "Барселону" Дембеле перешел из дортмундской "Боруссии" летом 2017 года за 125 миллионов евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|15
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|10
|Арсенал Лондон
|14
|19
|11
|Бернли
|15
|18
|12
|Борнмут
|15
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Астон Вилла
|15
|15
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|17
|Саутгемптон
|15
|15
|18
|Эвертон
|14
|14
|19
|Норвич Сити
|15
|11
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|Уотфорд
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