"Манчестер Сити" нацелился на двух бразильских талантов

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"Манчестер Сити" нацелился на двух бразильских талантов

"Манчестер Сити" планирует купить двух 17-летних футболистов из "Флуминенсе", сообщает Goal.com.

По информации источника, речь идёт о полузащитнике Метиньо и вингере Кайки. За обоих талантов "горожане" готовы выложить 10 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Сити" - не единственный претендент на бразильцев. Они также интересны "Шахтёру".

У английского клуба, разумеется, больше шансов заполучить Метиньо и Кайки даже несмотря на то, что в ближайшие годы их ожидают аренды в другие команды.

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