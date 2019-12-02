"Манчестер Сити" нацелился на двух игроков сборной Украины

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"Манчестер Сити" нацелился на двух игроков сборной Украины

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитникам "Шахтера" Николаю Матвиенко и киевского "Динамо" Виталию Миколенко, сообщает Betting Insider.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением обоих футболистов в летнее трансферное окно. Сделки могут быть оформлены до Евро-2020. Ранее сообщалось, что Миколенко входит в сферу интересов "Милана".

Напомним, что за "Манчестер Сити" выступает украинский защитник Александр Зинченко.

23-летний Матвиенко в нынешнем сезоне провел за "Шахтер" 17 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. На счету 20-летнего Миколенко два забитых мяча и шесть голевых передач.

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