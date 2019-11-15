"Манчестер Сити" нацелился на двух защитников "Лестера"
"Манчестер Сити" проявляет интерес сразу к двум защитникам "Лестера" Джонни Эвансу и Чаглару Сеюнджю, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, "горожане" намерены приобрести футболистов в зимнее или летнее трансферное окно.
Напомним, что руководство "Манчестер Сити" готово выделить на трансферы более 110 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 31-летний Эванс провел за "Лестер" 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. На счету 22-летнего Сеюнджю один голевой пас в 11 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7