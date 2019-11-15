"Манчестер Сити" нацелился на двух защитников "Лестера"

Теги манчестер ситилестер ситиджонни эвансчаглар сеюнджютрансферы

"Манчестер Сити" нацелился на двух защитников "Лестера"

"Манчестер Сити" проявляет интерес сразу к двум защитникам "Лестера" Джонни Эвансу и Чаглару Сеюнджю, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "горожане" намерены приобрести футболистов в зимнее или летнее трансферное окно.

Напомним, что руководство "Манчестер Сити" готово выделить на трансферы более 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 31-летний Эванс провел за "Лестер" 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. На счету 22-летнего Сеюнджю один голевой пас в 11 поединках.

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