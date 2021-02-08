"Манчестер Сити" нацелился на экс-форварда "Ливерпуля"

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"Манчестер Сити" нацелился на экс-форварда "Ливерпуля"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к нападающему "Саутгемптона" Дэнни Ингсу, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, "горожане" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Манчестер Сити" Ингс может заменить ветерана команды Серхио Агуэро, контракт которого истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 28-летний Ингс провел за "Саутгемптон" 19 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Ранее он играл за "Ливерпуль".

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