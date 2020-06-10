"Манчестер Сити" нацелился на форварда "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Ювентуса" Федерико Бернардески, сообщает журналист Даниэле Лонго в своем Twitter.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Ювентус" готов расстаться с форвардом, но хочет получить за него достойную компенсацию.

В нынешнем сезоне 26-летний Бернардески провел за "Ювентус" 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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