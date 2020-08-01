"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Барселоны"
Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто стал трансферной целью "Манчестер Сити".
По информации Sport.es, "горожане" готовы потратить крупную сумму на покупку испанца, но конкретных цифр источник не приводит.
Также сообщается, что английский клуб может включить в сделку защитника Эрика Гарсию, который является воспитанником "сине-гранатовых".
Рыночная стоимость Роберто - 40 миллионов евро. В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 37 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18