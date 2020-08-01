"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто стал трансферной целью "Манчестер Сити".

По информации Sport.es, "горожане" готовы потратить крупную сумму на покупку испанца, но конкретных цифр источник не приводит.

Также сообщается, что английский клуб может включить в сделку защитника Эрика Гарсию, который является воспитанником "сине-гранатовых".

Рыночная стоимость Роберто - 40 миллионов евро. В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 37 матчах.

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