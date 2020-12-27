"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Барселоны"

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"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Барселоны"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Рики Пучу, сообщает Estadio Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также игроком интересуется "Бетис", который готов арендовать его на полгода. Пуч не хочет совсем уходить из "Барселоны", поэтому предпочитает второй вариант.

В нынешнем сезоне 20-летний Пуч провел за "Барселону" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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