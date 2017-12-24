"Манчестер Сити" нацелился на хавбека донецкого "Шахтера"

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"Манчестер Сити" нацелился на хавбека донецкого "Шахтера"

Хавбек донецкого "Шахтера" Фред попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает Sky Sports, в трансфере заинтересован наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, который находится под впечатлением от игры 24-летнего бразильца в матчах Лиги Чемпионов.

По информации ресурса, "Сити" послал "Шахтеру" запрос по цене футболиста.

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