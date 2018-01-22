"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Лилля"

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"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Лилля"Английский "Манчестер Сити" нацелился на полузащитника французского "Лилля" Бубакари Сумаре, информирует Marca.

По сведениям издания, подписать 18-летнего хавбека "догов" "горожане" планируют уже в текущее трансферное окно.

В текущем сезоне Сумаре сыграл в 9 матчах за "Лилль". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Манчестер Сити" готовит предложение по Ляпорту. | soccernews.ru

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