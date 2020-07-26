"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Реала"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Дани Себальосу, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Реал" оценивает хавбека в 25 миллионов евро. Себальос также входит в сферу интересов "Валенсии" и "Бетиса".

В нынешнем сезоне 23-летний Себальос выступает за "Арсенал" на правах аренды. Хавбек провел за лондонский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.

"Арсенал" также заинтересован в Себальосе, но готов только продлить его аренду, а не совершать полноценный трансфер.

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