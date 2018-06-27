"Манчестер Сити" нацелился на игрока сборной Австралии

"Манчестер Сити" интересуется полузащитником "Хаддерсфилда" Аароном Муйем, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "горожане" впечатлены игрой 27-летнего футболиста в прошлом сезоне, а также на ЧМ-2018 в составе сборной Австралии.

Стоит отметить, что Муй ранее выступал за "Сити" и у действующего победителя АПЛ есть право обратного выкупа хавбека за 23 миллиона евро.

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