"Манчестер Сити" нацелился на игрока "Шальке"

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"Манчестер Сити" нацелился на игрока "Шальке"

"Манчестер Сити" планирует арендовать игрока "Шальке" и сборной Германии Себастьяна Руди. Об этом сообщает The Sun.

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола хочет приобрести 28-летнего игрока до конца сезона-2018/19. 

Ранее Гвардиола заявил, что клуб планирует купить способного футболиста, который сможет стать заменой Фернандиньо, которому в мае исполнится 34 года.

Руди перешел в "Шальке" из "Баварии" летом 2018 года за 16 млн евро. Он участвовал в 13 матчах, не отметившись при этом результативными действиями.

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