"Манчестер Сити" нацелился на лидера "Челси"

Вингер "Челси" Эден Азар попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает A Bola, "горожане" готовы выложить за бельгийца около 115 миллионов евро.

В этом сезоне Азар провел 50 матчей, забил 16 голов и отдал 14 ассистов.

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