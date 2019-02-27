"Манчестер Сити" нацелился на лучшего бомбардира "Айнтрахта"

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"Манчестер Сити" нацелился на лучшего бомбардира "Айнтрахта"

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович этим летом может перейти в другой клуб. Об этом сообщает Goal.com. 

Права на игрока принадлежат "Бенфике".

По данным источника, в 21-летнем сербе заинтересован "Манчестер Сити", который наблюдает за прогрессом игрока.  

Кроме того, футболистом также интересовались "Барселона" и "Бавария". Стоит отметить, что "Барселона" уже делала предложение игроку.

Йович перешел в "Айнтрахт" летом 2017 года на правах аренды. Серб возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Германии с 14 голами в 20 матчах.

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