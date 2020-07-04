"Манчестер Сити" нацелился на Месси

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании капитана "Барселоны" Лионеля Месси, утверждает журналист Fox Sports Кристиан Мартин.

По информации источника, "горожане" сделают всё возможное, чтобы заполучить звёздного аргентинца в случае его ухода из каталонского клуба.

Напомним, что 33-летний футболист всерьёз задумался о смене команды летом 2021 года.

В "Манчестер Сити" Месси может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой, который с 2008 по 2012 год возглавлял "Барсу", а сейчас тренирует английскую команду.

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