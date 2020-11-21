"Манчестер Сити" нацелился на нападающего "Бенфики"
"Манчестер Сити" может усилить свою атаку форвардом "Бенфики" Дарвином Нуньесом, утверждает The Telegraph.
По сведениям издания, 21-летний уругваец рассматривается в качестве замены для Серхио Агуэро.
В сентябре "Бенфика" купила перспективного нападающего за 24 миллиона евро, заключив с ним контракт на пять сезонов.
Нуньес в составе "орлов" забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 11 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18