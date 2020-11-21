"Манчестер Сити" нацелился на нападающего "Бенфики"

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"Манчестер Сити" нацелился на нападающего "Бенфики"

"Манчестер Сити" может усилить свою атаку форвардом "Бенфики" Дарвином Нуньесом, утверждает The Telegraph.

По сведениям издания, 21-летний уругваец рассматривается в качестве замены для Серхио Агуэро.

В сентябре "Бенфика" купила перспективного нападающего за 24 миллиона евро, заключив с ним контракт на пять сезонов.

Нуньес в составе "орлов" забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 11 матчах.

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