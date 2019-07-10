"Манчестер Сити" нацелился на "нового Деле Алли"

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"Манчестер Сити" нацелился на "нового Деле Алли"

"Манчестер Сити" близок к покупке форварда "Вест Бромвича" Моргана Роджерса.

Как сообщает The Telegraph, "горожане" заплатят за 16-летнего игрока, которого успели прозвать "новым Деле Алли", около пяти миллионов евро. Отмечается, что футболист уже прошел медосмотр в новом клубе.

Инициатором покупки Роджерса стал спортивный директор клуба Чики Бегиристайн.

Роджерс провел за первую команду "Вест Бромвича" одну игру в Кубке Англии.

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