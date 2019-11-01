"Манчестер Сити" нацелился на "нового Мбаппе"

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"Манчестер Сити" нацелился на "нового Мбаппе"

Форвард "Стяуа" Флоринел Коман стал трансферной целью "Манчестер Сити", утверждает Daily Mail.

По сведениям издания, "горожане" поспорят за талантливого румына с "Ромой" и "Вест Хэмом".

Стоит отметить, что 21-летнего нападающего часто сравнивают с Килианом Мбаппе из ПСЖ.

В текущем сезоне Коман забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 19 матчах. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

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