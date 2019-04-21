"Манчестер Сити" нацелился на "нового Месси"

Форвард аргентинского "Велес Сарсфилд" Тьяго Альмада попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает AS, "горожане" готовы заплатить за 17-летнего аргентинца, который уже на родине получил прозвище "новый Месси", 23 миллиона евро.

Отмечается, что в случае подписания Альмады, "Манчестер Сити" может отправить игрока в аренду в "Жирону".

В этом сезоне Альмада провел 16 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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