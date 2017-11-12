"Манчестер Сити" нацелился на одного из лидеров "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает Daily Star, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола хочет видеть молодого аргентинца у себя в команде, однако за него потребуется заплатить не менее 130 миллионов евро.

В текущем сезоне Дибала провел 17 матчей, забил 13 голов и отдал три ассиста.

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