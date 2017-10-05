"Манчестер Сити" нацелился на Пеллегрини

Хавбек "Ромы" Лоренцо Пеллегрини попал в сферу интересов "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, в трансфере игрока заинтересован наставник "горожан" Хосеп Гвардиола. Клаусула футболиста составляет 25 миллионов евро.

Напомним, что Пеллегрини перебрался в "Рому" минувшем летом за 10 миллионов евро.

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