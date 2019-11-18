"Манчестер Сити" нацелился на полузащитника "Интера"
Полузащитник "Интера" Стефано Сенси стал трансферной целью "Манчестер Сити", сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, в подписании итальянца лично заинтересован главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.
"Интер" минувшим летом арендовал Сенси у "Сассуоло" с правом выкупа. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
В текущем сезоне 24-летний хавбек провёл за "нерадзурри" 10 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
Помимо "Сити" на футболиста претендует "Барселона".
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|Арсенал Лондон
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|12
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|12
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|Астон Вилла
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