"Манчестер Сити" нацелился на полузащитника "Интера"

Полузащитник "Интера" Стефано Сенси стал трансферной целью "Манчестер Сити", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в подписании итальянца лично заинтересован главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

"Интер" минувшим летом арендовал Сенси у "Сассуоло" с правом выкупа. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний хавбек провёл за "нерадзурри" 10 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Помимо "Сити" на футболиста претендует "Барселона".

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