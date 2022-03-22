"Манчестер Сити" нацелился на португальского полузащитника

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"Манчестер Сити" нацелился на португальского полузащитника

Фото: твиттер Матеуса Нуньеса/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику лиссабонского "Спортинга" Матеусу Нуньесу, сообщает A Bola.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Нуньес провел за "Спортинг" 43 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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