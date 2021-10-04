"Манчестер Сити" нацелился на таланта из "Барселоны"

Фото инстаграм Нико Гонсалеса

Полузащитник "Барселоны" Нико Гонсалес привлёк внимание "Манчестер Сити", утверждает Fichajes.

По информации источника, "горожане" внимательно следят за прогрессом 19-летнего футболиста, который только в августе дебютировал за главную команду "сине-гранатовых".

Рыночная стоимость перспективного испанца оценивается в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Гонсалес сыграл за "Барсу" 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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