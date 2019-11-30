"Манчестер Сити" нацелился на талантливого уругвайца

Атакующий полузащитник "Ривер Плейт" Николас де ла Крус стал трансферной целью "Манчестер Сити", сообщает Marca.

По сведениям издания, "горожане" готовы заплатить за уругвайца 25 миллионов евро.

Ожидается, что аргентинский клуб согласится продать 22-летнего хавбека, поскольку нуждается в деньгах.

Де ла Крус выступает за "миллионеров" с лета 2017 года, сыграл 63 матча, забил 8 голов и сделал 16 ассистов.

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