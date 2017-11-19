"Манчестер Сити" нацелился на ван Анхолта

Теги патрик ван анхолтманчестер ситикристал пэлас

"Манчестер Сити" нацелился на ван Анхолта

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании защитника "Кристал Пэлас" Патрика ван Анхолта.

Как сообщает HITC, трансфер может состояться в январе. Сумма сделки оценивается в 14 миллионов евро.

В текущем сезоне ван Анхолт принял участие в 11 матчах за "Кристал Пэлас".

Читайте также: "Манчестер Сити" вступит в борьбу за Гризманна. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов