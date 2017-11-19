"Манчестер Сити" нацелился на ван Анхолта

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании защитника "Кристал Пэлас" Патрика ван Анхолта.

Как сообщает HITC, трансфер может состояться в январе. Сумма сделки оценивается в 14 миллионов евро.

В текущем сезоне ван Анхолт принял участие в 11 матчах за "Кристал Пэлас".

Читайте также: "Манчестер Сити" вступит в борьбу за Гризманна. | http://soccernews.ru