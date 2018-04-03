"Манчестер Сити" нацелился на вундеркинда из "Барселоны"
"Манчестер Сити" нацелился на атакующего полузащитника юношеской команды "Барселоны" Роберта Наварро, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, "горожане" хотят переманить перспективного испанца после того, как ему исполнится 16 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|31
|68
|3
|Ливерпуль
|32
|66
|4
|Тоттенхэм
|31
|64
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|31
|46
|8
|Лестер Сити
|31
|43
|9
|Эвертон
|32
|40
|10
|Борнмут
|32
|37
|11
|Уотфорд
|32
|37
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|34
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|31
|31
|16
|Хаддерсфилд Таун
|32
|31
|17
|Кристал Пэлас
|32
|30
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|32
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|32
|20