"Манчестер Сити" нацелился на юного португальца

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"Манчестер Сити" нацелился на юного португальца

19-летний португальский нападающий Рафаэль Леау может перебраться в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах игрока заинтересован "Манчестер Сити". Отметим, что ранее Леау разорвал контракт с лиссабонским "Спортингом".

В минувшем сезоне на счету Леау 4 матча за первую команду "Спортинга", в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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