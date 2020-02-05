"Манчестер Сити" нацелился на юного таланта, который забил более 60 голов в 40 матчах

Теги манчестер ситиред булл зальцбургтрансферы

"Манчестер Сити" нацелился на юного таланта, который забил более 60 голов в 40 матчах

"Манчестер Сити" проявляет интерес к нападающему "Ред Булл Зальцбург" Луке Райшле, сообщает talkSPORT.

По сведениям издания, английский клуб намерен подписать футболиста в зимнее трансферное окно. "Горожане" могут заполучить игрока за небольшую сумму, так как у него не подписан профессиональный контракт с австрийским клубом.

16-летний Райшл провел 41 матч за молодежный состав "Ред Булл Зальцбург" и забил 63 гола. Также форвард входит в сферу интересов "Ювентуса".

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