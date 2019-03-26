"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Атлетико"

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"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Атлетико"

Защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис привлёк внимание "Манчестер Сити", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "горожане" составят конкуренцию "Барселоне" в борьбе за 33-летнего бразильца, который летом станет свободным агентом.

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола видит в опытном фулбеке идеальную подмену для часто травмирующегося Бенжамена Менди.

В текущем сезоне Луис сыграл за "Атлетико" 22 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Хороший защитник, цепкий, но противный. Он меня несколько раз пытался отправить за костылями, когда я играл за Реал...

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