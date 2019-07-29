"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Барселоны"

"Манчестер Сити" хочет усилиться правым защитником "Барселоны" Нелсоном Семеду, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "горожане" сделали запрос о трансфере португальского фулбека.

Однако шансов у английского клуба заполучить 25-летнего футболиста немного. Дело в том, что "блауграна" намерена сохранить игрока в составе и готова продать его только за 100 миллионов евро.

Стоит отметить, что ранее "Сити" не сумел договориться о приобретении Жоау Канселу из "Ювентуса".

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