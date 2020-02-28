"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Эвертона"

Защитник "Эвертона" Мейсон Холгейт привлёк внимание "Манчестер Сити", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, летом 23-летний футболист может присоединиться к "горожанам" за 35 миллионов евро.

Стоит отметить, что англичанин способен сыграть как в центре обороны, так и на правом фланге.

Холгейт выступает за "Эвертон" с 2015 года. В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

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