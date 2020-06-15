"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Реала"

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"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Реала"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к марокканскому защитнику мадридского "Реала" Ашрафу Хакими, который выступает на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", сообщает Cadena SER.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма сделки может составить 60 миллионов евро. Впрочем, трансфер возможен лишь в том случае, если Спортивный арбитражный суд отменит решение УЕФА о двухлетнем отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков.

Ранее сообщалось, что выкупить трансфер Хакими хочет "Боруссия". Также на него нацелились ПСЖ и "Бавария".

В нынешнем сезоне 21-летний Хакими провел за "Боруссию" 43 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью на лето. | http://soccernews.ru
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