"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Страсбура"

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"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Страсбура"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Страсбура" Кенни Лала, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола видит в 27-летнем французе дублёра для Кайла Уокера.

Лала выступает за "Страсбур" с 2017 года, в текущем сезоне он забил 4 гола и сделал 10 ассистов в 35 матчах.

Контракт футболиста с клубом истекает в 2021 году. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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