"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Ювентуса"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к португальскому защитнику "Ювентуса" Жоау Канселу, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Ювентус" готов продать игрока за 50-60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Канселу провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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