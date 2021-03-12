"Манчестер Сити" нацелился на Жоау Фелиша

Теги манчестер ситиатлетико мадриджоау фелиштрансферы

"Манчестер Сити" нацелился на Жоау Фелиша

Форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш может продолжить карьеру в Англии, утверждает Eurosport.

По информации источника, купить 21-летнего футболиста хочет "Манчестер Сити", который ищет замену Серхио Агуэро.

"Горожане" уже давно следят за прогрессом португальца и считают, что он выйдет на новый уровень под руководством Хосепа Гвардиолы.

В текущем сезоне Фелиш сыграл за "Атлетико" 31 матч, забил 10 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с "матрасниками" рассчитан до 2026 года. Рыночная стоимость игрока - 100 миллионов евро.

Не пропустите: Агуэро недоволен отношением к себе со стороны Гвардиолы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов