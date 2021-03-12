"Манчестер Сити" нацелился на Жоау Фелиша

Форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш может продолжить карьеру в Англии, утверждает Eurosport.

По информации источника, купить 21-летнего футболиста хочет "Манчестер Сити", который ищет замену Серхио Агуэро.

"Горожане" уже давно следят за прогрессом португальца и считают, что он выйдет на новый уровень под руководством Хосепа Гвардиолы.

В текущем сезоне Фелиш сыграл за "Атлетико" 31 матч, забил 10 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с "матрасниками" рассчитан до 2026 года. Рыночная стоимость игрока - 100 миллионов евро.

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