"Манчестер Сити" начал переговоры о продлении контракта с Бернарду Силвой по просьбе Гвардиолы

Фото: инстаграм Силвы\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" начал переговоры о продлении контракта с португальским полузащитником Бернарду Силвой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в пролонгации соглашения с игроком сборной Португалии заинтересован лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

После победы над лиссабонским "Спортингом" (5:0) в Лиге чемпионов Гвардиола рассказал о будущем игрока.

"Я надеюсь, что он останется в "Сити" на долгие годы. Но решение совместно примут Бернарду и клуб".

Текущее соглашение игрока рассчитано до 2025 года.

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