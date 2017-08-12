"Манчестер Сити" начинает сезон с победы над "Брайтоном"

Новичок Премьер-лиги "Брайтон & Хоув Альбион" в первом туре встретился с одним из фаворитов турнира "Манчестер Сити". "Чайки" наверняка хотели продолжить традицию первого тура и максимально осложнить жизнь одному из претендентов на титул. Сегодня уже проиграл "Челси", а "Ливерпуль" упустил победу на последних минутах. "Арсенал" же вчера с огромным трудом вырвал победу у "Лестера". "Брайтон" также намеревался создать трудности "Манчестер Сити".

С первых минут инициативой завладели гости, игроки "Сити" оккупировали половину поля "Брайтона", методично расшатывая оборону "чаек". На 15 минуте верный момент упустил Фернандиньо, замыкавший головой навес Давида Силвы от углового флажка – мяч пролетел рядом со штангой. Следом опасно со штрафного пробил Де Брюйне, однако вратарь "Брайтона" Райан на этот выстрел среагировал. Несмотря на подавляющее преимущество "Манчестер Сити", команде Гвардиолы удавалось беспокоить Райана лишь со стандартов. В середине тайма после очередного углового у ворот "Брайтона" едва не забил Силва, мяч после его удара задел ногу защитника и полетел рядом со штангой. Затем команда Гвардиолы все же сумела распечатать ворота, но Габриэль Жезус при этом подыграл себе рукой. На этом бразилец не успокоился, еще в первом тайме он пробил в штангу после навеса Агуэро, а в начале второй половины игры снова забил, но на этот раз арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

"Манчестер Сити" продолжил наседать на ворота "Брайтона", а хозяева поля всеми силами оборонялись, хотя и не без огрехов. После ошибки Даффи Агуэро выскочил на ворота, но пробил выше цели. В середине тайма небольшая вспышка активности была и у "Брайтона", игроки которого создали два момента за две минуты: после подачи углового Даффи едва не попал в цель с десяти метров, а затем Проппер с близкого расстояния расстреливал ворота, но попал в Эдерсона, а затем в защитника. В продолжении атаки Стивенс выстрелил из-за штрафной, но в створ мяч не полетел. После этого "Брайтон" посчитал миссию в атаке выполненной и снова ушел большими силами в оборону.

"Сити" мог претендовать на пенальти, когда игрок "Брайтона" сыграл рукой в собственной штрафной, арбитр же на "точку" не поставил. Тем не менее ошибка судьи в итоге не повлияла на итоговый результат. На 70 минуте после быстрой атаки с участием Де Брюйне и Силвы Агуэро принял пас от испанца и переправил мяч в сетку. Через четыре минуты гости упрочили свое преимущество, когда Данк пробил по своим воротам в борьбе с Жезусом – Райан свою команду спасти не смог. Забив два мяча "Манчестер Сити" успокоился и без особых проблем довел дело до победы.

"Брайтон & Хоув Альбион" – "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Агуэро, 70 – 0:1; Данк в свои ворота, 74 – 0:2

"Брайтон & Хоув Альбион" : Райан, Бруно, Данк, Даффи, Зуттнер, Марч (Кнокар, 76), Гросс, Хемед (Мюррей, 59), Стивенс, Проппер, Браун (Мерфи, 24).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило (Сане, 71), Уокер, Стоунз, Компани, Отаменди, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Жезус (Стерлинг, 79), Агуэро (Бернарду Силва, 83).

Вячеслав Горбачев

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